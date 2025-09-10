Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições nesta quarta-feira

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi

Reprodução/Redes sociais Trem da linha 4-Amarela do Metrô descarrilou em São Paulo na última terça-feira (9)



A Linha 4-Amarela ainda funciona com restrições na manhã desta quarta-feira (10) em razão do descarrilamento de parte de um trem da linha registrado no dia anterior, terça-feira (9). Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi. “Para reduzir o impacto aos clientes durante o horário de pico, nove ônibus do serviço exclusivo da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, continuarão com a operação estendida até a Estação São Paulo-Morumbi, com parada na Estação Vila Sônia”, disse a concessionária que administra a linha.

O descarrilamento aconteceu na manhã desta terça-feira, por volta das 10h, entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, zona sul da cidade. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.

Veja algumas alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem seguir a viagem:

– Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz

– Linha 2-Verde: Conexão em Paulista

– Linha 3-Vermelha: Conexão em República

– Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz- Linha 9

-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

*Com informações do Estadão Conteúdo