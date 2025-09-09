Ônibus pega fogo dentro de terminal na Zona Leste de São Paulo
Segundo a SPTrans, a causa do incêndio foi uma pane que se espalhou pelo veículo; apesar do susto, não houve feridos
Um ônibus da linha 2762/10 Ermelino Matarazzo – Metrô Tatuapé pegou fogo dentro do Terminal Metrô Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (9). O incidente, que ocorreu por volta das 9h, assustou passageiros e gerou uma densa coluna de fumaça preta visível a distância.
Segundo a SPTrans, a causa do incêndio foi uma pane no veículo. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo totalmente o ônibus e atingindo uma parte do telhado do terminal. O Corpo de Bombeiros foi acionado com ao menos três viaturas para controlar o fogo, que ocorreu na altura do número 10 da rua Catiguá, sentido Centro.
Apesar do susto, não houve feridos. A circulação de trens na Linha 3-Vermelha do Metrô não foi afetada. Por causa do incidente, a operação de três linhas de ônibus foi temporariamente realocada para a plataforma do lado direito do terminal.
Um ônibus pegou fogo no terminal Tatuapé.
Bombeiros já estão no local.
09:15 > 09/09/2025 pic.twitter.com/OtVJ04EMEh
— São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) September 9, 2025
