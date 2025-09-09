Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ônibus pega fogo dentro de terminal na Zona Leste de São Paulo

Ônibus pega fogo dentro de terminal na Zona Leste de São Paulo

Segundo a SPTrans, a causa do incêndio foi uma pane que se espalhou pelo veículo; apesar do susto, não houve feridos

  • Por da Redação
  • 09/09/2025 12h50 - Atualizado em 09/09/2025 12h51
FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Ônibus pega fogo no Terminal Metrô Tatuapé Ônibus pega fogo no Terminal Metrô Tatuapé

Um ônibus da linha 2762/10 Ermelino Matarazzo – Metrô Tatuapé pegou fogo dentro do Terminal Metrô Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (9). O incidente, que ocorreu por volta das 9h, assustou passageiros e gerou uma densa coluna de fumaça preta visível a distância.

Segundo a SPTrans, a causa do incêndio foi uma pane no veículo. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo totalmente o ônibus e atingindo uma parte do telhado do terminal. O Corpo de Bombeiros foi acionado com ao menos três viaturas para controlar o fogo, que ocorreu na altura do número 10 da rua Catiguá, sentido Centro.

Apesar do susto, não houve feridos. A circulação de trens na Linha 3-Vermelha do Metrô não foi afetada. Por causa do incidente, a operação de três linhas de ônibus foi temporariamente realocada para a plataforma do lado direito do terminal.

 

