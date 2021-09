Após dia mais quente do ano, frente fria chega a São Paulo e derruba temperaturas

Depois de atingir máximas de 35ºC, termômetros caem a 13ºC a partir desta quarta-feira; índice de umidade do ar aumenta

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Temperaturas devem cair a 13ºC a partir desta terça



São Paulo registrou o dia mais quente do ano nesta segunda-feira, 20, com média de 37,7ºC, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (InMet). No entanto, as temperaturas devem cair bruscamente a partir desta terça-feira, com a chegada de uma frente fria a capital paulista. Com máxima de 33ºC durante a tarde, os termômetros devem cair para até 15ºC no período da noite, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Também há previsão de chuva isolada. A Defesa Civil decretou estado de atenção para baixa temperatura em toda a cidade nesta terça, e alerta para umidade do ar abaixo dos 30%, com exceção da zona sul. Na quarta-feira, 22, primeiro dia da primavera, o dia será frio, com céu nublado e temperatura média de 13ºC. A máxima é de apenas 20ºC. No entanto, as taxas de umidade do ar devem aumentar para 50%. O clima deve se manter estável até sexta-feira, quando a máxima aumenta para 28ºC, mas a mínima continua na casa dos 12ºC.