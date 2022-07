Após discussão, homem é esfaqueado em frente a terminal de ônibus no centro de São Paulo

8º Distrito Policial (DP) vai investigar o caso; vítima foi ferida no tórax, mas estado de saúde é estável

SPTrans/Divulgação Caso foi registrado nesta quinta-feira, 21, por volta das 14h30, em frente ao Terminal Dom Pedro II



Um homem, de 40 anos, foi esfaqueado em frente ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro II, localizado no centro de São Paulo. A vítima, que foi socorrida a um hospital e está bem, foi ferida no tórax. O suspeito de cometer o crime está foragido. Por volta das 14h30, a Polícia Militar (PM) encontrou o homem caído em frente ao terminal. O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa, situada região de Santa Cecília, onde foi internado e o quadro de saúde é estável. De acordo com testemunhas, a agressão ocorreu durante uma discussão entre o homem e o suspeito. No entanto, não sabe ainda o motivo da briga. O 8º Distrito Policial (DP) – Brás vai investigar o caso, que foi registrado como tentativa de homicídio.