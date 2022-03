Após dois anos de pandemia, fãs extravasam alegria e lotam 2º dia do Lollapalooza 2022

Shows mais aguardados do dia são os de Miley Cyrus, A$AP Rocky, Emicida e A Day to Remember

Jovem Pan/Victoria Bechara Segundo dia do Lollapalooza 2022 tem shows de Miley Cyrus e Emicida



Sem máscaras, é possível ver a volta do sorriso de orelha a orelha do público do Lollapalooza. O Autódromo de Interlagos está lotado de fãs para o segundo dia do festival na ansiedade para ver shows de artistas nacionais, como Jão, Silva e Emicida, que estão entre os mais aguardados do dia. Cantores internacionais também marcam presença neste sábado, 26, como Alessia Cara, A$AP Rocky, Two Feet e a banda A Day to Remember. Inês Domingues veio do Rio de Janeiro para participar do Lollapalooza e se emociona ao voltar ao festival após os adiamentos. “Eu venho há dez anos e é sempre muito emocionante estar aqui, ver os shows, aglomerando depois de dois anos de pandemia”, disse em conversa com a Jovem Pan.

A expectativa maior é pelo show da americana Miley Cyrus, que fecha o line-up do segundo dia do festival. Ela se apresenta a partir das 21h15 no palco principal. “Eu estou muito animada. Estou até positiva de que não vai chover, tenho fé no poder de oração dessa galera”, brinca a paulistana Sofia Silvestre. “Acho que vai ser um baita evento, ainda mais depois de todo esse momento que a gente passou, viver isso agora, poder estar todo mundo sem máscara, acho que teremos um evento incrível”, disse. O Lollapalooza continua no domingo, 27, com apresentações de Martin Garrix, Kaytranada, Marina Sena, Djonga, Alesso, e outros nomes de peso. Após a morte do baterista Taylor Hawkins, o Foo Fighters, que seria a principal atração do dia, cancelou sua participação. A organização do evento ainda estuda o que fazer.