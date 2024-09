Após incêndios, São Paulo inicia a semana com clima ameno e melhor umidade do ar

Apesar de trégua, temperaturas devem subir novamente no meio da semana, com dias mais quentes e secos que devem se estender até o final do inverno

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) indicam que a qualidade do ar na capital e na Grande São Paulo é considerada boa neste momento



Após dias marcados por fumaça de incêndios, São Paulo inicia a semana com clima mais ameno e umidade relativa do ar superior a 55%. Nesta segunda-feira (16), as condições climáticas devem se assemelhar às do domingo anterior, apresentando nebulosidade e chuviscos. A temperatura máxima prevista é de 25°C, enquanto na terça-feira (17) a máxima deve cair para 20°C. Com a chegada de uma frente fria, os paulistanos podem perceber uma melhora na qualidade do ar em comparação à semana passada, que foi dominada por uma densa névoa de poluição. Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) indicam que a qualidade do ar na capital e na Grande São Paulo é considerada boa neste momento.

Entretanto, a previsão é de que as temperaturas voltem a subir a partir de quarta-feira (18) quando a máxima deve atingir 24°C. Na quinta-feira (19), a situação se agrava, com a possibilidade de a temperatura chegar a 30°C e a umidade relativa do ar cair para 30%, um nível que pode ser prejudicial à saúde. A expectativa é de que a cidade enfrente mais dias quentes e secos até o final do inverno, que se encerra no próximo domingo, 22 de setembro. A segunda quinzena de setembro deve trazer chuvas com distribuição irregular e volumes baixos, afetando não apenas São Paulo, mas também outros estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

*Reportagem produzida com auxílio de IA