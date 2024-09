Incêndio atinge Parque Nacional de Brasília

Chamas tiveram início nas proximidades da Estrada Parque Indústria e Abastecimento, em uma região entre a Granja do Torto e a Água Mineral; autoridades investigam a causa

Um incêndio afeta o Parque Nacional de Brasília desde o início da tarde deste domingo (15). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para atender à ocorrência às 11h24 e, para combater as chamas, utiliza uma combinação de sete caminhões e uma aeronave de asa fixa. A extensão da área queimada ainda não foi determinada, mas a situação é considerada crítica. As chamas tiveram início nas proximidades da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), em uma região entre a Granja do Torto e a Água Mineral. O incêndio é classificado como de grande porte, o que aumenta a preocupação das autoridades e da população local. As autoridades ainda investigam a causa do incidente.

Em 2022, o Parque Nacional de Brasília já havia enfrentado um incêndio significativo, que devastou 7,7 mil hectares, correspondendo a 20% de sua área total. Esse histórico levanta preocupações sobre a frequência e a intensidade dos incêndios na região, especialmente em um contexto de mudanças climáticas e aumento das temperaturas. Além disso, o Distrito Federal também sofreu com um incêndio recente na Floresta Nacional de Brasília, que ocorreu em um período de cinco dias e consumiu 2.586 hectares, o que representa 45,85% da área da unidade de conservação. Esse evento foi considerado o mais grave dos últimos dez anos.

Publicada por Felipe Cerqueira

