Após Paes anunciar cancelamento do Réveillon, governador do RJ diz que decisão ainda será tomada

Cláudio Castro afirmou que fará reunião com o prefeito do Rio e autoridades de Saúde para debater o tema

Reprodução/Twitter Claudio Castro disse que festa de ano novo ainda não está cancelada



Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciar o cancelamento da festa de ano novo neste sábado, 4, o governador do Estado, Cláudio Castro (PL), afirmou que a decisão final ainda não foi tomada e informou que fará uma reunião para debater o tema. “Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município”, disse Castro em sua conta do Twitter. Mais cedo, Paes afirmou que a celebração havia sido cancelada por recomendação do Estado.

“Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não, então, não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do Réveillon do Rio”, declarou. O prefeito, no entanto, destacou que, apesar de ser uma orientação do Estado, o governador estava sinalizando o contrário. “Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar. Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem de 22 para 23. Vai fazer falta, mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas”, finalizou. Procurada pela Jovem Pan, a Prefeitura do Rio não se manifestou sobre a nota de Castro e afirmou que a posição oficial continua sendo pelo cancelamento do ano novo.