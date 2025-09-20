Após polêmica com Charlie Kirk, Nunes pede rescisão de contrato com gestora do Theatro Municipal

Prefeitura decidiu romper a parceria após a organização social Sustenidos se recusar a demitir funcionário que compartilhou post ofensivo ao ativista americano

A Prefeitura de São Paulo decidiu rescindir o contrato com a organização social Sustenidos, responsável pela administração do Theatro Municipal. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (19), após a entidade se recusar a demitir o funcionário Pedro Guida, que compartilhou em suas redes sociais uma publicação considerada polêmica sobre a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk.

O caso ganhou repercussão depois que o cineasta Josias Teófilo divulgou a postagem no X (antigo Twitter), levando vereadores e deputados a pressionarem pela demissão de Guida. O funcionário, que atuava na gestão de elencos do teatro, compartilhou um vídeo no qual o influenciador era chamado de nazista. Posteriormente, ele pediu desculpas, alegando que não teve intenção de comemorar a morte de alguém.

O episódio provocou reações no meio político. Um ofício assinado por 28 vereadores foi encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), cobrando providências. Segundo Nunes, a permanência de Guida poderia ser interpretada como incentivo à violência. A Fundação Theatro Municipal chegou a solicitar formalmente à Sustenidos o desligamento do funcionário, mas a entidade não atendeu ao pedido. Diante da resistência, a prefeitura iniciou o processo de rompimento contratual.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que já trabalha na abertura de um chamamento público para selecionar uma nova organização social que assumirá a gestão do complexo. O Tribunal de Contas do Município deu prazo de 48 horas para que a prefeitura apresente informações sobre o processo.

