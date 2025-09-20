Jovem Pan > Notícias > Brasil > Após polêmica com Charlie Kirk, Nunes pede rescisão de contrato com gestora do Theatro Municipal

Após polêmica com Charlie Kirk, Nunes pede rescisão de contrato com gestora do Theatro Municipal

Prefeitura decidiu romper a parceria após a organização social Sustenidos se recusar a demitir funcionário que compartilhou post ofensivo ao ativista americano

  • Por Jovem Pan
  • 20/09/2025 05h42
Divulgação/Fundação TMSP Fachada do Theatro Municipal de São Paulo Fachada do Theatro Municipal de São Paulo; ofício pedindo a saída de funcionário teve assinatura de 28 vereadores

A Prefeitura de São Paulo decidiu rescindir o contrato com a organização social Sustenidos, responsável pela administração do Theatro Municipal. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (19), após a entidade se recusar a demitir o funcionário Pedro Guida, que compartilhou em suas redes sociais uma publicação considerada polêmica sobre a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk.

O caso ganhou repercussão depois que o cineasta Josias Teófilo divulgou a postagem no X (antigo Twitter), levando vereadores e deputados a pressionarem pela demissão de Guida. O funcionário, que atuava na gestão de elencos do teatro, compartilhou um vídeo no qual o influenciador era chamado de nazista. Posteriormente, ele pediu desculpas, alegando que não teve intenção de comemorar a morte de alguém.

O episódio provocou reações no meio político. Um ofício assinado por 28 vereadores foi encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), cobrando providências. Segundo Nunes, a permanência de Guida poderia ser interpretada como incentivo à violência. A Fundação Theatro Municipal chegou a solicitar formalmente à Sustenidos o desligamento do funcionário, mas a entidade não atendeu ao pedido. Diante da resistência, a prefeitura iniciou o processo de rompimento contratual.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que já trabalha na abertura de um chamamento público para selecionar uma nova organização social que assumirá a gestão do complexo. O Tribunal de Contas do Município deu prazo de 48 horas para que a prefeitura apresente informações sobre o processo.

*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA

