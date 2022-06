Após polêmicas, Simaria anuncia pausa na carreira: ‘Sejam a segunda voz da minha irmã’

Dupla sertaneja se desentendeu publicamente nas últimas semanas; toda agenda de shows marcada será cumprida apenas por Simone

Reprodução/ Instagram Cantora Simaria anuncia que vai se afastar dos palcos para cuidar da saúde



A cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, anunciou, na noite desta quinta-feira, 16, que vai se afastar dos palcos para cuidar da saúde. Por meio de um comunicado oficial nas redes sociais, a assessoria dela informou que a decisão foi por determinação médica. Contudo, as irmãs se desentenderam publicamente nas últimas semanas. No comunicado, Simaria ressalta o amor pela música, mas diz que precisa de um momento para cuidar da saúde. “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, afirma em nota. Ela ainda complementa falando aos fãs que irá retornar em breve e para que sejam os novos companheiros de palco de Simone. “Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz da minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”. Simaria não disse quanto tempo vai deixar de fazer os shows. De acordo com a assessoria das irmãs, toda agenda da dupla já marcada será cumprida apenas por Simone.