Após pressão de clientes, bar em SP volta atrás e põe fim a boicote ao estrogonofe

Decisão de retirar o prato havia sido tomada como forma de protesto contra a invasão da Rússia à Ucrânia; clientes criticaram a decisão do estabelecimento

Reprodução/Instagram @bardadonaonca Prato de origem russa foi retirado do cardápio como forma de protesto



Depois da pressão de diversos clientes, o Bar da Dona Onça, localizado no Edifício Copan, no Centro de São Paulo, voltou atrás e colocou fim ao boicote ao prato estrogonofe. O tradicional prato de origem russa havia deixado o cardápio após decisão da chef Janaína Rueda como forma de protesto contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Ao jornal ‘O Estado de S. Paulo‘, a comandante do restaurante também disse que a retirada demonstrava um apoio à história da Rússia. “Povos russos estão sofrendo e envergonhados com a situação. É uma forma de falarmos que eles não estão sozinhos, já que eles nao podem falar porque vivem em uma ditadura. Cabe a nós protegê-los também. […] Temos o intuito de alertar os povos que uma nação não é representada por um homem megalomaníaco, ela é representada por sua história cultural”, afirmou a chef.

Entretanto, a decisão foi alvo de críticas por parte dos clientes. Com isso, na noite da última terça-feira, 8, o restaurante utilizou suas redes sociais para informar que o prato será servido normalmente a partir das 12h desta quarta-feira, 9, quando estava prevista a retirada do prato do cardápio. Em nota, o bar informou que todo o dinheiro arrecadado em março com a receita será destinado para o projeto Pão do Povo da Rua. A publicação da nota está com os comentários desativados, mas os seguidores utilizaram posts anteriores para criticar a retirada do prato. “Vamos repensar os valores dessa empresa, viu? Preconceito com uma cultura não é protesto político de pessoas inteligentes e com valores realmente humanitários! Criem vergonha na cara!”, disse um cliente. “Xenofobia do bem”, ironizou outro.