Após reforma, plano inclinado volta a funcionar na favela carioca Dona Marta

Investimento chega a R$ 1 milhão e irá beneficiar cerca de 5 mil pessoas por dia

Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio O plano inclinado ajuda gratuitamente na locomoção de aproximadamente cinco mil pessoas por dia, 6h à meia-noite



A Prefeitura do Rio entregou, nesta quinta-feira, 27, a reforma do plano inclinado da favela Dona Marta, localizada no bairro de Botafogo, zona sul da cidade. Ao custo de aproximadamente um milhão de reais, a intervenção substituiu chassis, trocou cabines que agora contam com espaço para transporte de materiais, e reformou as cinco estações. O meio de transporte ajuda gratuitamente na locomoção de aproximadamente cinco mil pessoas por dia, 6h à meia-noite. O investimento está em torno de um milhão de reais. “Estar aqui é uma grande alegria e satisfação, entregando este aparelho público para toda a comunidade do Dona Marta. Estamos inaugurando hoje o segundo trecho, que inclui as estações 3, 4 e 5. Três meses atrás, entregamos o primeiro trecho. Conseguimos transportar 16 passageiros por viagem, com um compartimento separado para carregar entulho de obras, compras, etc.”, disse o presidente da Rioluz, Eduardo Feital.

Após pedidos dos moradores, a estatal licitou a reforma total no plano inclinado, que foi construído acompanhando a geografia do terreno da favela. Por isso, o trajeto é dividido em dois trechos: o primeiro compreende as estações 1, 2 e 3. Na terceira estação, o passageiro faz uma baldeação para chegar às estações 4 e 5, que compõem o segundo trecho. “O plano inclinado é importante para os moradores da comunidade Dona Marta, mas também fomenta o turismo no local”, comentou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

Inaugurado em maio de 2008 pelo governo do Estado, o plano inclinado fez parte das obras de urbanização da comunidade e foi muito aguardado pelos moradores, principalmente, por aqueles que moram no topo do morro e precisavam subir cerca de 1.300 degraus. Além da acessibilidade para idosos e deficientes, o plano também serve para retirar o lixo. Os moradores do Dona Marta comemoraram a reforma do serviço, como é o caso do porteiro Cristiano Martins, de 35 anos, que comentou que não vai mais precisar subir o morro a pé, principalmente nos dias em que faz compras. “O plano inclinado é um benefício maior para os idosos, pois sabemos que a comunidade é bastante íngreme, com muitas escadas. Até mesmo eu, que sou mais novo, não tenho mais condições de ficar subindo e descendo toda hora. Tem dia que eu até subo a pé, mas demoro uns 40 minutos. Já no plano inclinado levo só uns 10 minutos para chegar em casa”, relata o rapaz que mora na altura da estação 4.