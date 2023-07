Ucraniana vence russa em Mundial de esgrima, mas é desclassificada por se recusar a cumprimentar adversária 

Olga Kharlna foi a primeira representante da Ucrânia a enfrentar alguém da Rússia em quase um ano e meio de guerra; aliados de Zelensky criticaram a decisão

Andreas SOLARO / AFP Ucraniana Olha Kharlan gesticula ao se recusar a apertar a mão da russa Anna Smirnova, registrada como Atleta Individual Neutra (AIN), depois de derrotá-la durante as eliminatórias do Sabre Feminino Sênior Individual, como parte do Campeonato Mundial de Esgrima da FIE no Feira Allianz MI.CO (Milano Convegni) em Milão, em 27 de julho de 2023



A esgrimista da Ucrânia Olga Kharlna, derrotou a russa Anna Smirnova nesta quinta-feira, 27, no Campeonato Mundial de Esgrima, porém, foi desclassificada por se recusar a apertar a mão da adversária após derrotá-la. A ucraniana havia aceitado o duelo esportivo contra Smirnova com a aprovação das autoridades de Kiev, no entanto, sua desclassificação mostra que não será fácil administrar um assunto tão delicado. Kharlna foi a primeira ucraniana a enfrentar uma russa em quase um ano e meio de guerra. Depois de uma evidente vitória sobre Anna Smirnova, a tetracampeã olímpica limitou-se a cumprimentar formalmente o árbitro, evitando fazê-lo com a adversária. A atleta russa então protestou e se recusou a deixar a quadra por quase uma hora após o fim do duelo.

Kharlan foi expulsa porque a recusa em cumprimentar um adversário é penalizada com uma desqualificação, de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Esgrima (FIE). As autoridades ucranianas criticaram a decisão. Mikhailo Podoliak, um conselheiro próximo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu o ocorrido como “absolutamente escandaloso”. A Federação Ucraniana de Esgrima protestou contra a desclassificação e pediu a reintegração de Jarlan, enquanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu uma demonstração de “sensibilidade” em relação aos atletas ucranianos. Na quarta-feira, 26, o esgrimista Igor Reizlin, compatriota de Kharlan, não havia conseguido entrar em quadra para enfrentar o russo Vadim Anojin.