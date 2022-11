Após reintegração de posse, manifestantes colocam fogo em colchões e interditam vias no Centro de São Paulo

Ato prejudicou a operação das linhas de ônibus que atendem a região

Divulgação Colchões, madeiras e lixos em chamas foram jogados em avenidas como a São João e Ipiranga



Após a Guarda Civil Municipal (GCM) cumprir uma reintegração de posse na região do Largo do Paissandú nesta quinta-feira, 3, manifestantes colocaram fogo em colchões, lixos, pneus e até mesmo madeiras e interditaram vias no Centro de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Copom), o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) esteve no local para dar apoio a ocorrência. A polícia informou que as manifestações começaram depois que equipes da Enel chegaram para cortar a energia do espaço. Os colchões, madeiras e lixos em chamas foram jogados em avenidas como a São João e Ipiranga. O ato prejudicou a operação das linhas de ônibus que atendem a região. De acordo com a SPTrans, as 33 linhas que operam na Avenida São João tiveram que ser desviadas por vias ao redor. Inclusive, os pontos instalados no Largo do Paissandú foram desativados temporariamente. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou os focos de incêndio. Segundo a polícia, às 18h58, a situação já havia sido normalizada e as vias liberadas.