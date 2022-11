Liga Europa: Arsenal vence o Zürich por 1 a 0 e avança às oitavas em primeiro no Grupo A

O PSV ficou em segundo e ainda disputa os playoffs, assim como o Manchester United que foi segundo no Grupo E

Reprodução/ Twitter @Arsenal Tierney marcou o único gol do Arsenal na partida, que rendeu classificação em 1º na chave



O Arsenal terminou a fase de grupos em primeiro no Grupo A da Liga Europa e está classificado para as oitavas de final. Os Gunners venceram o Zürich nesta quinta-feira, 03, por 1 a 0, gol de Tierney aos 17 minutos. Arteta optou por escalar um time B, diferente do que tem atuado na Premier League. O Arsenal dominou quase toda a partida e teve uma vitória tranquila. Em 6 jogos foram cinco vitórias e uma derrota, para o PSV na última rodada. A equipe holandesa ficou em segundo na chave e vai para um playoff com os eliminados da Champions League (Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla e Juventus) para decidir vaga nas oitavas. Quem também ficou em segundo e pega um caminho mais difícil é o Manchester United, que venceu o Real Sociedad por 1 a 0. Avançam direto Fenerbahçe, Betis, Union, Real Sociedad, Feyernoord, Freiburg e Ferencváros. Vão para os playoffs Mônaco, Nantes, Midtjylland, Union Berlin, Roma, Rennes, além de PSV e United. O sorteio com os próximos confrontos acontece na segunda-feira.