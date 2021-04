Após retirada de câncer, ministro Marco Aurélio Mello aparece com curativo em sessão do STF

Segundo assessoria de imprensa da Corte, decano extraiu carcinoma da cabeça, mas está bem de saúde; ele participou de sessão via videoconferência nesta terça

STF/Youtube/Reprodução Ministro Marco Aurélio usou curativo após retirar câncer de pele da região da cabeça



O ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF) chamou atenção ao usar um curativo no rosto durante sessão por videoconferência nesta terça-feira, 6. A bandagem foi usada pelo ministro após um procedimento médico realizado ainda na manhã desta terça para retirada de um carcinoma, tipo de câncer de pele que não apresenta metástase na cabeça. “O ministro foi liberado para prosseguimento normal de suas atividades e informou estar muito bem de saúde”, afirmou a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal em nota. Marco Aurélio, que tem 74 anos, não precisará de qualquer tratamento posterior.