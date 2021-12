Após ‘Touro de Ouro’, escultura ‘Vaca Magra’ é instalada em frente à Bolsa de Valores

Obra faz parte de uma ação de intervenção urbana de cunho social que foi criada há 10 anos com a intenção de denunciar a seca no sertão nordestino

Reprodução/Instagram/@marciapinheiroficial Obra foi colocado no mesmo local em que o 'Touro de Ouro' foi instalado



Uma nova escultura foi instalada na manhã desta quinta-feira, 9, em frente à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no centro histórico da capital paulista. A obra foi desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro e faz parte da ação “Vacas Macas”, uma intervenção urbana de cunho social que foi criada há 10 anos com a intenção de denunciar a seca no sertão nordestino. A “Vaca Magra” foi colocado no mesmo local onde o polêmico “Touro de Ouro” foi instalado em 16 de novembro.

A estátua dourada de um touro foi removida no último dia 23 por determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) após ter sido alvo de diversos protestos. O órgão da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo considerou que a peça representava uma ação publicitária, que não recebeu a licença urbanística necessária para ser colocada na rua Barão de Itapetininga, e multou os responsáveis pela ação. A reportagem aguarda posicionamento da gestão municipal sobre a nova instalação.