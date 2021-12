Policial militar é morto com tiro na cabeça e atropelado por bandidos no Rio de Janeiro

Crime ocorreu na última quarta-feira em Anchieta, na zona norte da capital fluminense; segurança foi reforçada na região e buscas estão sendo feitas para encontrar os criminosos

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Em 2021, 53 policiais militares foram mortos ao serem baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro



Um policial militar morreu na última quarta-feira, 8, após ser baleado por criminosos em Anchieta, bairro da periferia da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O agente foi atingido pelo tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, levado para o hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, o PM teria tentado parar um carro vermelho, no qual estavam os bandidos, o veículo não atendeu a ordem e os criminosos começaram a atirar contra o policial. Em imagens de câmeras de circuitos de seguranças, é possível ver que, na fuga, os criminosos ainda passaram com o carro por cima do corpo do PM ferido. O policiamento está reforçado na região de Anchieta e incursões começaram a ser feitas para tentar encontrar os bandidos. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, somente neste ano de 2021, 169 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro, dentre os quais 133 eram policiais militares e 53 morreram. Ao todo, contando com agentes de outras corporações, 75 morreram baleados em 2021 na região metropolitana da capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga