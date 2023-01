Após vistoria, Bombeiros vetam Marquês de Sapucaí para ensaios técnicos

Pedido de liminar que resultou no veto do sambódromo foi apresentado em ação popular ajuizada no início da tarde desta sexta

Folhapress Ensaios técnicos estavam programados na Sapucaí neste final de semana



Após vistoria realizada na noite desta sexta-feira, 27, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro vetou a liberação da pista do sambódromo da Marquês de Sapucaí para os ensaios técnicos do Desfile das Escolas de Samba. A Justiça havia determinado que o município e a Empresa de Turismo do Rio (Riotur) informassem e comprovassem, no prazo de 24 horas, o cumprimento das exigências dos Bombeiros e da Polícia Militar para a realização dos ensaios técnicos programados para este final de semana. O pedido de liminar que resultou no veto do sambódromo foi apresentado em ação popular ajuizada no início da tarde desta sexta.

Na vistoria foram detectados defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes dos setores 5, 6 e 9, além da corporação não encontrar conectores e mangueiras em nenhum dos setores da Passarela do Samba. O veto tem caráter imediato pois a pista não apresenta as condições mínimas de segurança. Estão programados para o fim de semana os ensaios técnicos da Série Ouro e do Grupo Especial. No sábado, 28, ensaiariam as escolas União de Jacarepaguá, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Padre Miguel e Unidos Porto da Pedra. No domingo, 29, a Mocidade e a Mangueira.