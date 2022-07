Aposta do RJ acerta as seis dezenas da Mega-Sena e leva R$ 13 milhões; veja números sorteados

Além do prêmio máximo, outras 91 pessoas acertaram a quina e 5.194 marcaram a quadra

Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena pagará R$ 13 milhões para vencedor único



Uma única aposta da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 2503 da Mega-Sena, ocorrido na noite deste sábado, 23, e levará o prêmio máximo de R$ 13.748.083.57 para casa. Os números sorteados foram 03-14-16-38-43-45. De acordo com as Loterias Caixa, 91 pessoas acertaram a quina e receberão R$ 32.808,29. Outras 5.194 apostas acertaram a quadra e receberão R$ 821,15 cada. O próximo sorteio ocorrerá na quarta, 27, às 20h, com prêmio estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou por meio da internet, no site oficial da Caixa, até uma hora antes do concurso ser realizado.