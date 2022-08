Aposta única do RN leva prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

A quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 38.165,32 e a quadra teve 3.385 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 757,02

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Sorteio da Mega-Sena saiu para aposta única em Mosoró



Uma aposta feita em Mossoró, Rio Grande do Norte, acertou as seis dezenas do Concurso 2.507 da Mega-Sena nesta quinta-feira, 04, e vai receber R$ 5,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 04 – 06 – 12 – 34 – 35 – 53. A aposta ganhadora, uma aposta simples da Teimosinha (quando o jogador escolhe os números e repete o jogo por pelo menos três sorteios, foi feita na Lotérica A Zebra. A quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 38.165,32 e a quadra teve 3.385 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 757,02. No próximo concurso, com sorteio no sábado, 06, o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil