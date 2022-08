Em manifesto, Fiesp defende segurança e integridade do sistema eleitoral brasileiro

Documento é assinado por mais de 107 entidades, incluindo associações empresariais, ONGs, universidades e centrais sindicais

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) organizou um manifesto em defesa da democracia que será divulgado nesta sexta-feira, 5, em jornais. O documento conta com 107 assinaturas, incluindo entidades, associações empresariais, ONGs, universidades e centrais sindicais. O documento é intitulado “Em Defesa da Democracia e da Justiça” e destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como protetores dos direitos fundamentais previstos na Constituição. “As entidades da sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições respeitadas internacionalmente, e de todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel, ao longo de nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais”. “Queremos um país próspero, justo e solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, à qual todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparos, não destruindo; somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados”, continua o manifesto. Esse é o segundo manifesto público lançado em defesa da democracia e será lido às 10h do dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP.

Confira a íntegra do manifesto:

“Em defesa da democracia e da justiça