Apresentador e cantor Rolando Boldrin morre aos 86 anos

Velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Facebook Rolando Boldrin morreu aos 86 anos na tarde desta quarta-feira, 9



O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin morreu na tarde desta quarta-feira, 9, aos 86 anos. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O horário, de acordo com a Fundação Padre Anchieta, será informado em breve. Boldrin foi um dos destaques na história da TV Cultura. Ele apresentou por 17 anos o Sr. Brasil e “tirou o Brasil da Gaveta”, além de fazer o coro com artistas renomados de todo o país. Boldrin era natural de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Destaque da cultura popular brasileira, Boldrin foi ator de filmes e de mais de 30 novelas. Entre elas estão “O Direito de Nascer”; “As Pupilas do Senhor Reitor”; “Os Deuses Estão Mortos”; “Quero Viver”; “Mulheres de Areia”; “Os Inocentes”; “A Viagem”; “O Profeta”; “Roda de Fogo”; “Cara a Cara”; “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”. Ele também virou compositor, cantor, apresentador. Na televisão, ele ainda apresentou os programas “Som Brasil” na TV Globo, “Empório Brasileiro” na TV Bandeirantes e “Empório Brasil” no SBT. Na TV Cultura, esteve à frente do “Sr. Brasil” desde 2005. Em nota, a Fundação Padre Anchieta lamentou a morte de Rolando Boldrin. “O ‘caipira’ que cantou e contou o Brasil como poucos teve uma vasta carreira na teledramaturgia brasileira. Boldrin foi um homem de inúmeros talentos e muita personalidade, mas dizia que era fundamentalmente um ator: ‘esse tem sido meu trabalho a vida inteira; radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias’, falava”, iniciou. “Seja como ator, apresentador, cantor ou contador de causos, Rolando Boldrin deixará uma lacuna na cultura brasileira e uma imensa saudade entre os milhões de fãs que conquistou em mais de 60 anos de carreira na TV. A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, acrescentou.