Novo programa do governo vai levar internet para mais 500 pontos em todo o país

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



O Programa Wi-Fi Brasil vai disponibilizar mais 500 pontos de internet por todo o país. Entre os locais que vão receber o benefício estão escolas, praças públicas, assentamentos rurais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), comunidades tradicionais e telecentros comunitários. As informações foram anunciadas pelo Ministério das Comunicações nesta quarta-feira, 9, durante cerimônia comemorativa dos 50 anos da Telebras. De acordo com a pasta, o investimento supera R$ 12 milhões em um ano. O programa oferece internet com velocidade de conexão de até 20 megabites por segundo. No site do Ministério das Comunicações, instituições interessadas em integrar a iniciativa podem fazer a solicitação do serviço. O Wi-Fi Brasil é realizado por meio de uma parceria entre a Telebras e a Fundação Banco do Brasil.