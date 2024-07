Apresentadora do programa Mala Pronta, Patty Leone é condecorada com título de cidadã de João Pessoa

Evento foi realizado nesta quinta-feira e celebrou os relevantes serviços da comunicadora da Jovem Pan na promoção nacional da Paraíba, como destino turístico

Reprodução/ Jovem Pan O vereador Milanez Neto afirmou que a condecoração é um reconhecimento



A apresentadora do programa de Turismo Mala Pronta, da Jovem Pan News, Patty Leone, foi condecorada com o título de cidadã pessoense durante uma Sessão Solene da Câmara Municipal de João Pessoa. O evento foi realizado nesta quinta-feira (25), e celebrou os relevantes serviços da comunicadora na promoção nacional da Paraíba, como destino turístico. O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Miguel Ângelo, afirmou: “a apresentadora Patty Leone tem ajudado muito o nosso estado a alcançar patamares turísticos ainda maiores. Certamente, Patty Leone é a embaixadora do Turismo da Paraíba e merece mais do que isso, merece ser embaixadora do Turismo brasileiro”. De acordo com o presidente da PBtur, Ferdinando Lucena, a homenagem à apresentadora representa uma celebração de uma profissional que faz parte da promoção do Turismo. “Patty Leone é uma profissional de alta relevância no cenário nacional e na mídia especializada de Turismo, então, esse título é importante não só para ela, mas para a Paraíba como um todo”, finalizou Lucena.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, disse que a apresentadora já faz parte da história e do sucesso do Turismo de João Pessoa. “A Paraíba vem se desenvolvendo graças a estrutura de promoção da imprensa, que tem mostrado de fato o que é a Paraíba, o que é João Pessoa, o que são as praias, o Centro Histórico, a gastronomia e a hospitalidade do nosso estado”, disse o secretário. Já o vereador Milanez Neto, que propôs o Título de Cidadã Pessoense à Patty Leone, afirmou que a condecoração é um reconhecimento. “É uma forma de dizer: muito obrigado à uma brasileira que mostra a nossa cidade com amor, cuidado e zelo”, explica Milanez.