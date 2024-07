Lençóis Maranhenses são reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade

Com o acréscimo do parque, Brasil soma 24 bens oficiais em consagrada lista da Unesco, que garante maior proteção internacional ao local

Antonio Milena/Agência Brasil Local é o maior campo de dunas da América do Sul, com uma área de 155 mil hectares e lar de uma extensa biodiversidade



A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) declarou como Patrimônio Natural da Humanidade, nesta sexta-feira (26), o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. O local é o maior campo de dunas da América do Sul, com uma área de 155 mil hectares e lar de uma extensa biodiversidade. A inscrição do parque nacional na lista da Unesco foi aprovada durante a reunião anual da organização realizada em Nova Déli, na Índia. A decisão ocorre sete anos depois de o Brasil ter indicado o ingresso do parque na privilegiada lista, o que lhe confere maior grau de proteção e facilita o acesso a apoios financeiros. A ficha do parque, elaborada pelo governo do Maranhão, o descreve como “um dos destinos mais bonitos do país” e “uma paisagem que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta”. “Este é o 24º sítio brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Gostaria de parabenizar o Brasil pelo seu firme compromisso com a proteção de seu patrimônio cultural e natural”, declarou a diretora-geral da organização, Audrey Azoulay.

Além disso, a oficial ressaltou que “a impressionante paisagem de dunas e lagoas, moldada por condições climáticas e geológicas excepcionais, se beneficiará do mais alto nível de proteção internacional”. Anteriormente, a Unesco já havia destacado sua importância estética, assim como a biodiversidade que abriga e seu valor por representar etapas importantes da história da Terra. O parque é formado por cerca de 90 mil hectares de dunas móveis que variam de 10 a 30 metros de altura, e que dão origem a um fenômeno incomum quando chove: a água fica retida na parte inferior das dunas, sem se infiltrar no subsolo devido à presença de uma camada de rocha, o que cria lagoas de diversas cores.

Além disso, abriga 133 espécies de plantas e 112 espécies de aves, algumas delas endêmicas ou ameaçadas. Os Lençóis Maranhenses obtiveram a qualificação de parque nacional em 1981. Com sua inscrição na lista da Unesco, o Brasil soma 24 bens com o título de Patrimônio Mundial. As deliberações para registrar novos ativos estão programadas para continuar até domingo (28). No total, a Unesco debaterá a inclusão de mais de 20 locais na sua lista.

