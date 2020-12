Aprovado na Câmara, novo Fundeb permite repasse a escolas ligadas a igrejas e Sistema S

Deputados opositores acusam o relator Felipe Rigoni (PSB-ES) de traição após texto ser encaminhado à votação com alterações que permitem ao fundo destinar verba a instituições privadas

Divulgação/Senai Senai faz parte do Sistema S, que poderá receber verbas do Fundeb a partir de 2021



Em uma acalorada votação que invadiu os primeiros minutos da madrugada desta sexta-feira, 10, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Criado para concentrar e distribuir recursos à educação básica (que contempla educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e o Educação de Jovens e Adultos), o fundo expirava neste ano e, por isso, precisava ser regulamentado por 2021. Depois de estabelecer um acordo com o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES), relator do projeto, a oposição o acusou de ter roído a corda por encaminhar o texto com destaques (alterações da versão original) à votação. A proposta agora será enviada ao Senado.

Com quase todos os destaques aprovados, ficou permitido que os recursos do novo Fundeb sejam destinados a entidades de ensino profissionalizante do Sistema S (como Sesi e Senai), a escolas privadas confessionais (ligadas a igrejas), filantrópicas e assistenciais e a instituições que oferecem contraturno escolar (jornadas complementares). Também causou alvoroço a emenda proposta pelo Novo, que incluiu professores de instituições particulares entre aqueles que podem ter o salário pago com a verba do fundo. Este trecho foi aprovado por 212 votos a 205.

“Noite amarga para educação pública. O Fundeb, formulado para fortalecer a escola pública, ficou prejudicado em sua regulamentação e acabará transferindo dinheiro público para a iniciativa privada. Os deputados que traíram o povo brasileiro precisam ser cobrados”, disse Samia Bomfim (PSOL-SP). “Pelas costas dos professores e dos movimentos, o deputado Felipe Rigoni atuou em conjunto com aqueles que defendem a privatização do ensino. A luta em defesa do Fundeb e da educação publica precisa continuar.” O socialista afirma que alertou “ainda no primeiro minuto de sessão para a possibilidade de destaques do governo”, mas assegura que não faltou com a palavra.