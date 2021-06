‘Arraial da Vacinação’: Maranhão anuncia 41 horas consecutivas de imunização de todos acima de 29 anos

Após comunicar campanha contra a Covid-19, Flávio Dino prometeu mingau de milho e músicas tradicionais de festa junina às pessoas que comparecerem ao local

Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo



O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para comunicar que todos os moradores do Estado que possuem idade superior a 29 anos poderão se imunizar contra o novo coronavírus no “Arraial da Vacinação”. A campanha, que será sediada na cidade de São José de Ribamar, deve ser iniciada às 19 horas desta sexta-feira, 11, e está prevista para terminar às 12 horas de domingo, 13. O evento pretende completar 41 horas seguidas de imunização do público. Por meio do Twitter, Dino ainda prometeu que os cidadãos serão recebidos com músicas tradicionais de festa junina e mingau de milho.

“No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Quem for ainda vai escutar músicas de nossas festas juninas e ganhar mingau de milho. Serão 41 horas consecutivas de vacinação”, publicou em conta oficial. Além disso, o governador informou que o município de Alcântara começará a vacinar o público acima de 18 anos ainda na sexta-feira, 10. Nesta tarde, o governo estadual recebeu outro lote de imunizantes com 113 mil doses da AstraZeneca para intensificar a campanha de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o calendário regular de vacinação no Maranhão, a capital São Luís atualmente está imunizando pessoas de faixa etária entre 35 e 43 anos.