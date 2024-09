Às vésperas do 7 de Setembro, Polícia Militar do Distrito Federal investiga possível ameaça cibernética

Leia ao comunicado interno da PMDF ao qual a Jovem Pan teve acesso

Jose Cruz/Agência Brasil Equipe de segurança é composta por 4.882 profissionais



A Jovem Pan teve acesso a um comunicado interno da Polícia Militar do Distrito Federal sobre uma possível ameaça cibernética aos sistemas nesta sexta-feira (6), às vésperas das celebrações do 7 de Setembro. De acordo com o informe, o sistema interno de rede não está funcionando em sua plenitude, por conta de uma “ameaça cibernética” que pode afetar a comunicação e a segurança na capital brasileira.

O acesso à internet não estaria disponível, e o órgão orientou os funcionários para que não se conectassem à rede institucional por meio de aparelhos pessoais para garantir a segurança dos dados. A Polícia afirmou que “a equipe de Segurança da DiTel está trabalhando intensivamente para resolver a situação e restaurar os serviços o mais rápido possível”.

Para dia de amanhã (7), está marcado o desfile que começará às 8h45, com a chegada do presidente Lula, para a resvista às tropas, e abordará temas como a relevância do G20, uma homenagem ao esforço coletivo da nação para a rescostrução do Rio Grande do Sul e a importância da proteção infantil. A equipe de segurança é composta por 4.882 profissionais.

Confira o comunicado ao qual o repórter Bruno Pinheiro teve acesso

Atenção usuários da rede da PMDF,

Ainda em consequência de uma ameaça cibernética detectada, nossa equipe de Segurança da DiTel está trabalhando intensivamente para resolver a situação e restaurar os serviços o mais rápido possível.

– Não há previsão de retorno dos sistemas internos (SVG, SGPOL, GÊNESIS, ETC) para hoje, 06/07;

– As escalas que ainda não foram geradas deverão ser confeccionadas manualmente.

– O acesso à internet está indisponível;

– Evite conectar dispositivos pessoais móveis à rede institucional;

– O SEI está funcionando normalmente por meio da rede móvel ou Internet privada.

Pedimos a colaboração de todos. Atualizaremos todos assim que a situação for normalizada. Em caso de dúvidas críticas, entre em contato com o suporte de SAU através do número de emergência: 3190-5800.