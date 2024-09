‘Dinheiro tem que circular e passar pela mão do povo’, diz Lula, sobre ampliação do consumo

‘Quando o povo tem possibilidade de consumir, a economia dá certo, e é isso o que está acontecendo no Brasil’, declarou o presidente da República nesta sexta-feira (6)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que “o dinheiro tem que circular e passar pela mão do povo” e defendeu a ampliação do consumo pela população. A declaração ocorreu em entrevista à rádio Difusora Goiânia, na manhã desta sexta-feira (6). “As pessoas gostam de discutir macroeconomia, mas o que faz esse país crescer é a chamada microeconomia”, declarou Lula. “Muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riquezas para os poucos e miséria para os muitos.” E continuou: “Agora veja o contrário. Pouco dinheiro na mão de muitos, significa exatamente o contrário. Significa distribuição de renda, significa aumento do consumo, significa geração de emprego.”

Na ocasião, Lula mencionou uma hipótese de dar “R$ 100 para cada pessoa para ver o que vai acontecer”. “Cada pessoa que pegar os R$ 100 vai no supermercado, vai numa padaria, vai comprar alguma coisa para dentro de casa. O dinheiro começa a circular, e 34% volta para o próprio Estado”, disse o presidente da República.

E prosseguiu: “Então, é preciso a gente ser simplista quando se trata de economia. O dinheiro tem que circular. O dinheiro tem que passar pela mão do povo. Quando o povo tem possibilidade de consumir, a economia dá certo. E é isso o que está acontecendo no Brasil.”

