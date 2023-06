Assaltantes fazem arrastão em shopping na Avenida Paulista

Quadrilha era composta por cerca de dez pessoas que ainda não foram identificadas

Reprodução/site/shoppingBoulevardMonti Mare Shopping Boulevard Monti Mare, localizado na Avenida Paulista



Uma quadrilha, composta por cerca de 10 pessoas, fez um arrastão no Shopping Boulevard Monti Mare, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A ação aconteceu na madrugada de sexta-feira, 23, por volta das 5h da manhã. Ao todo, os criminosos invadiram 28 boxes e fugiram levando diversos objetos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados pelo administrado do shopping, de 53 anos, “que uma mulher, locadora de um dos boxes, havia ido até o local na quinta-feira, 22, por volta das 20h, contando que iria reformar o box”. Segundo ele, a moça teria fechado o contrato de locação no dia anterior. Duas horas, por volta das 22h, mais três pessoas compareceram ao local dizendo que seria os ajudantes. Contudo, em determinado momento, eles retornaram à portaria e renderam dois seguranças, de 45 e 65 anos. Com isso, chegaram cerca de mais sete pessoas. O caso foi registrado como roubo pelo 78º Distrito Policial (Jardins), que requisitou perícia. A polícia trabalha visando à identificação de todos os envolvidos. A Jovem Pan tentou entrar em contato com o Shopping, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.