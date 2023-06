Michelle Bolsonaro diz que sua filha mais velha irá se casar

Declaração foi dada durante solenidade do PL Mulher, em Rondônia, neste sábado, 24

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Michelle Bolsonaro é presidente nacional do PL Mulher



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, neste sábado, 24, que sua filha mais velha, Letícia Firmo, irá se casar. A declaração foi feita durante o evento “Encontro de Mulheres” do Partido Liberal (PL) Mulher, em Rondônia. “Eu amo tanto Rondônia, amo tanto Rondônia, que minha filha vai se casar com um rondoniense”, disse Michelle, que presidente o braço feminino do PL. “Vou ter um neto 50% brasiliense e 50% rondoniense. Então vocês vão ter que me aturar aqui em Rondônia”, acrescentou. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro deu posse a dirigentes municipais do PL no Estado. Também participaram da solenidade os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Jaime Bagattoli (PL-RO).