Assaltantes rendem motorista e roubam Porsche em frente a um bar em Santo André

Um homem de 26 anos teve a suaroubada no começo da tarde do último domingo (4), no bairro Vila Floresta, emregião metropolitana de São Paulo. A vítima estava na porta de um bar na Rua Andaraí quando foi surpreendida por três suspeitos, sendo um deles armado. Imagens de monitoramento mostram os assaltantes cruzando a via e anunciando o roubo. O motorista do carro de luxo ergue os braços e não reage à abordagem. Ele entrega as chaves para os suspeitos, que entram na Porsche e fogem do local.