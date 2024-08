Silvio Santos tem estado de saúde atualizado pelas filhas

Patricia e Rebeca Abravanel falaram que o pai ‘está melhor’ e ‘está até fazendo brincadeiras’; o apresentador está internado desde 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta

Roberto Nemanis/Divulgação/SBT Silvio Santos deu entrada no Albert Einstein na quinta-feira (1º), para a realização de exames de imagem



Silvio Santos, de 93 anos, teve seu estado de saúde atualizado, nesta segunda-feira (5), por Patrícia e Rebeca Abravanel, filhas do apresentador e dono do SBT. Segundo as herdeiras de Silvio, o pai tem apresentado melhoras em seu quadro. Internado desde a última quinta-feira (1º), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos segue internado, mas se recupera bem, está bem-humorado e seu quadro é estável, segundo as filhas. “Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras”, disse Patricia em coletiva improvisada no restaurante do hospital.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Questionadas sobre uma previsão de alta, ambas afirmaram que será em breve, mas não forneceram uma data específica. A assessoria de imprensa do apresentador afirmou que não há novas informações sobre o estado de saúde do apresentador. Quando ele foi hospitalizado na quinta passada, uma nota à imprensa informou que Silvio Santos havia sido internado para fazer exames de imagem (não especificados). Entre 17 e 20 de julho, o ícone da TV também ficou internado para tratar um quadro de H1N1.

Afastado da TV

Silvio Santos está afastado da TV há algum tempo. Em 2022, ele “passou o bastão” do Programa Silvio Santos à sua filha, Patrícia, com quem já vinha dividindo a apresentação. Nesse meio tempo, fez raras aparições, como em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário, Vestindo pijama, o apresentador aparentava boa saúde, apesar de estar auxiliado por seus funcionários.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira