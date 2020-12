Assalto de grandes proporções aterroriza moradores de Criciúma na madrugada

Em ação coordenada, criminosos armados com fuzis e explosivos sitiam a cidade e promovem tiroteios em diversos bairros da região central

Moradores da região do central de Criciúma, em Santa Catarina, relataram momentos de pânico no início da madrugada desta terça-feira, 1º. Em contato com a reportagem da Jovem Pan, um morador contou que entrou em desespero quando o tiroteio começou na porta da sua casa. “Parece guerra. Está rolando tiroteio há uma hora, sem parar. O grosso é aqui no centro, mas parece algo maior. Bateu estilhaços de bala na minha janela”, disse o homem, que preferiu não se identificar. Nas redes sociais, diversas filmagens mostraram o que a polícia de Santa Catarina chamou de “um roubo a banco de grandes proporções”. Em algumas imagens, foi possível ver pessoas sendo feitas reféns no meio da rua.

O tenente-coronel Dimitri, comandante do 9º Batalhão da Polícia de Criciúma, contou que os bandidos sitiaram a cidade e promoveram barricadas na entrada de Criciúma para coordenar a ação. A Polícia Militar acionou o seu Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Tropa de Choque para conter os ladrões, que estão, de acordo com Dimitri, “armados com fuzis e armas longas e explosivos”. “Recebemos imagens de reféns, então é uma quadrilha do crime organizado especializada em assalto a banco. Eles fazem assalto simultâneo e atacam batalhões, como atacaram o 9º BPM”, disse. Os assaltantes roubaram e utilizaram um caminhão de lixo para se locomover na cidade. Um policial foi baleado no abdômen e encaminhado para o hospital. Outro vigilante também está ferido.

As autoridades se Criciúma e de Santa Catarina pedem para que os moradores se abriguem em casa. “A cidade neste momento está sitiada, são criminosos muito bem preparados. Certamente vieram de outros estados da federação. Recomenda-se que fiquem em casa e, para qualquer informação, acessem PMSC Cidadão, o site da Polícia Militar. A polícia e todos estão mobilizados neste momento. O cidadão deve ficar em casa e protegido”, disse, em áudio enviado à imprensa, o prefeito Clésio Salvaro. Até a conclusão desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso,

