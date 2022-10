Associação solicita restrição de aviões de pequeno porte na pista principal de Congonhas

Entidade afirma ter encaminhado um ofício à Infraero sobre o assunto em setembro

Reprodução/Redes Sociais Longas filas se formaram



A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) pede a restrição da operação de aviões de pequeno porte na pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após o incidente ocorrido no domingo, 10. Milhares de passageiros foram impactos pelo episódio. O posicionamento foi publicado no fim da tarde desta segunda-feira, 10. De acordo com a associação, um ofício foi encaminhado à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no dia 29 de setembro. Nele, a Abear recomendou a adoção da medida, “visto que os impactos causados por incidentes na pista principal de um aeroporto de grande porte impactam milhares de passageiros em todo o Brasil” e destacou que se trata de um pedido antigo. Ainda segundo a associação, os prejuízos financeiros causados por conta dos cancelamentos de voos são milionários, porem não informou os os valores. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o incidente ocorreu por causa de um pneu do trem de pouso traseiro que estourou. Dois tripulantes e três passageiros estavam dentro do avião e ninguém se feriu. Ele veio de Foz do Iguaçu, no Paraná. Por conta do ocorrido, pelo menos 140 voos precisaram ser suspensos ou cancelados. Deste número, 73 partiriam do local e outros 67 chegariam no aeroporto. Filas se formaram no saguão do campo de aviação e algumas companhias orientavam os passageiros. A pista ficou interditada até o fim da noite do domingo.