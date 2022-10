Aeroporto de Congonhas cancela voos e tem longas filas após acidente 

Após fechar a pista principal para apurar o caso, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) teve que suspender ou cancelar 71 voos marcados para este domingo

Reprodução/Twitter/@4marula Passageiros sofrem com longas filas no Aeroporto de Congonhas após acidente



O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está enfrentando problemas após o incidente envolvendo um avião de pequeno porte, ocorrido na tarde deste domingo, 9. Depois de interditar a pista principal para apurar o caso, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) teve que suspender ou cancelar 71 voos marcados para hoje. Até as 22h30, não havia previsão para a retomada das operações. Através de seus canais oficiais, algumas companhias decidiram orientar seus clientes. A Latam, por exemplo, afirmou que os passageiros com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em Congonhas podem “postergar ou cancelar suas viagens sem custos” ou “pedir o reembolso integral sem cobrança”. A GOL, por sua vez, informou que oito voos foram alterados para pouso em outros aeroportos e outros foram cancelados. Além disso, a companhia relatou que está prestando assistência aos afetados, pedindo para que eles evitem o aeroporto da Zona Sul da capital paulista.

Apesar das instruções, passageiros ainda reclamam de longas filas e da demora para a solução do problema. “Que saga interminável. Obrigado ao avião que teve o pneu furado. Que pesadelo”, escreveu um internauta no Twitter. “Está todo mundo preso no aeroporto de Congonhas por causa de algum rico aleatório que não pode pegar voo doméstico normal e tem que usar esses aviões particulares sucateados”, comentou o outro. O incidente aconteceu no início da tarde deste de domingo. Na ocasião, o avião pneu de um avião de pequeno porto estourou ao pousar em uma das principais pistas do Aeroporto de Congonhas. De acordo com a Infraero, a aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros e ninguém ficou ferido. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a aeronave chegou a derrapar e não varou a pista de taxi por questão de alguns metros. O avião havia embarcado em Foz do Iguaçu, no Paraná, às 12h16, e pousou em São Paulo por volta das 13h30.