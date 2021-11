AstraZeneca pede à Anvisa inclusão da dose de reforço contra a Covid-19

Farmacêutica pede aplicação da terceira dose em pessoas com 18 anos ou mais após seis meses da segunda

CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20201202080 - 02/12/2020 AstraZeneca pediu aplicação da dose de reforço



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira, 17, que recebeu o pedido da AstraZeneca para a inclusão da terceira dose da vacina no esquema de imunização contra a Covid-19. A solicitação prevê a aplicação de dose de reforço em pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Atualmente, a bula do imunzante prevê apenas duas doses para completar a imunização. Segundo a Anvisa, o prazo para avaliação do pedido de inclusão de terceira dose é de até 30 dias, desde que não haja a necessidade de esclarecimentos adicionais. A agência informou que para que haja alteração na bula de qualquer medicamento ou vacina, os estudos clínicos devem demonstrar “uma manutenção do perfil de segurança do produto e indicar a eficácia atingida com a dose adicional”.