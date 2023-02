Até que horas tem ônibus? Veja o que vai funcionar em São Paulo durante o Carnaval

Cris Faga/Estadão Conteúdo Folia tomará conta de São Paulo neste final de semana



O Carnaval chegou em São Paulo e, junto com a folia, o samba e o clima de paquera, traz a tiracolo algumas dúvidas, tanto para quem busca o agito quanto para quem deseja tranquilidade. Será que minha linha de ônibus vai mudar de trajeto? O metrô ficará aberto até tarde? Dá tempo de passar no banco durante o feriado? Os blocos de rua são seguros? Vai chover? O site da Jovem Pan traz essas e outras respostas para os paulistanos e turistas que passarão os próximos cinco dias na capital paulista — são esperados cerca de 15 milhões de visitantes. Haverá esquema especial para o transporte, o trânsito e a segurança público. Devido ao aumento no número de roubos e furtos, a Secretaria de Segurança Pública prometeu reforçar o policiamento durante a festa. Sobre a chuva, não há escapatória. Quem quiser enfrentar São Pedro nos dias de folia terá que levar guarda-chuvas ou capas de chuva e, sobretudo, não se arriscar se o temporal apertar.

Chuvas

Durante o final de semana, poderá ocorrer chuvas volumosas e até queda de temperatura, de acordo com Centro de Gerenciamento Emergências Climáticas (CGE). No domingo, a máxima não deverá ultrapassar os 22º C. “O grande volume de chuva vai potencializar, além da formação de alagamentos intransitáveis, o transbordamento de rios e córregos”, alerta o CGE. Quem vai viajar para áreas próximas a encostas deve ficar atento ao risco de deslizamentos e desabamentos.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que algumas unidades da capital estarão com funcionamento alterado em razão do ponto facultativo estabelecido pela prefeitura. Segundo a pasta, ficarão abertas as Assistências Médicas Ambulatoriais, as Unidades Básicas de Saúde Integradas, hospitais municipais e prontos-socorros. Na quarta-feira, as UBSs convencionais voltam a abrir normalmente, a partir das 12h. Hospitais veterinários públicos funcionarão normalmente nas zonas norte, leste e sul, na segunda-feira, 20, e na quarta-feira, 22. A unidade situada na zona oeste ficará fechada.

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas normalmente no sábado, segunda e terça-feira. Elas serão aplicadas nas AMAs e Unidades Básicas de Saúde Integradas, das 7h às 19h. Na quarta-feira, a campanha volta às UBSs a partir das 12h. Segundo SMS, a vacinação contra a Covid-19 está disponível para todas as faixas etárias a partir dos seis meses. A primeira dose de reforço é aplicada em pessoas acima de cinco anos que tenham tomado a última dose há pelo menos quatro meses, enquanto a segunda está disponível para toda a população acima de 18 anos, em pacientes imunizados com a primeira dose há quatro meses. Já a terceira está disponível para pacientes com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

Ônibus

Durante o Carnaval, os atendimentos nos postos de venda em terminais de ônibus funcionará das 6 às 22 horas. O Posto Central da SPTrans ficará fechado, voltando ao atendimento normal na quarta-feira, a partir das 8h. Diversas linhas de ônibus serão desviadas devido aos desfiles dos blocos espalhados por toda a cidade. Para saber se a sua sofreu alguma alteração, basta entrar AQUI e digitar o número da linha. Já os horários podem ser consultados AQUI (a maioria das linhas não funciona de madrugada). A frota de ônibus na segunda-feira, 20, será equivalente a 83% dos dias úteis. Na terça-feira, 21, será correspondente à de sábado. Na Quarta-Feira de Cinzas, vai se assemelhar a qualquer dia útil. Quem vai ao sambódromo poderá usar as duas linhas especiais disponibilizadas pela prefeitura. Uma delas (179A-10) sai da estação Tietê do metrô, e a outra (879A-10), da estação Barra Funda. A passagem custa R$ 4,40 e poderá ser paga em dinheiro ou com o cartão Bilhete Único. O serviço funcionará entre 17h e 9h. O embarque de volta, em ambos os sentidos, será feito na Avenida Olavo Fontoura (portão 1 do Anhembi).

Trens e Metrô

Entre os dias 18 e 21, a operação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) será igual aos sábados. Haverá trens em prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira, a operação será normal. No Metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão a frota reforçada entre hoje e terça-feira. Na estação República, da Linha 3-Vermelha, os acessos 7 de abril, Barão de Itapetininga e Praça da República ficarão fechados. A recomendação é que os passageiros utilizem os acessos do Arouche e Caetano de Campos para embarque e desembarque, respectivamente. Na Linha 4 – Amarela, o número de funcionários será ampliado. A expectativa é que haja uma grande movimentação nas estações República, Fradique Coutinho, Butantã, Morumbi e Vila Sônia. Nestas estações, os banheiros permanecerão fechados nos dias de maior movimento como forma de evitar aglomerações. Poderá ocorrer alteração no sistema de embarque e desembarque caso o volume seja maior do que o esperado. Não haverá alterações nas linhas administradas pela ViaMobilidade.

Trânsito

O rodízio municipal de veículos será suspenso para carros de segunda a quarta-feira. Segundo a prefeitura, as demais restrições na cidade estão mantidas: rodízio de veículos pesados (caminhões), zona de máxima restrição à circulação de caminhões (ZMRC) e zona de máxima restrição aos fretados (ZMRF). Faixas exclusivas para ônibus serão liberadas de terça-feira até as 4 h de quarta-feira. O motorista deverá ficar atento às alternativas, desvios e bloqueios de trânsito em toda a cidade. O site da Companhia de Engenharia e Tráfico (CET) mostra informações sobre as alterações no trânsito causadas pela passagem dos blocos (clique AQUI e veja).

Segurança

A segurança será reforçada durante as festividades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), serão 13.959 policiais militares atuando a cada dia, com utilização de drones para monitorar locais com grandes aglomerações. Os distritos policiais também serão reforçados para os registros de boletins de ocorrência. Segundo a pasta, serão 4.528 viaturas, 670 motos, 518 cavalos, 283 cães, 167 embarcações e 24 aeronaves distribuídos por todo o território estadual. Os plantões da Polícia Civil também foram reforçados. As Delegacias de Defesa da Mulher da Capital, exceto a 3ª DDM e a 9ª DDM, estarão abertas 24 horas para atendimento às mulheres e à comunidade LGBTQIA+. Também estarão disponíveis a DDM Online e a Delegacia da Diversidade. A Divisão Especial de Atendimento ao Turista (Deatur) instalou uma delegacia móvel nos blocos. Policiais à paisana vão se misturar às aglomerações na tentativa de inibir crimes como o furto de celulares. A Operação Carnaval acontece até o dia 26 de fevereiro.

Parques

Os parques municipais estão abertos durante todo o Carnaval, com exceção de um dia: na segunda-feira, haverá realização de serviços de manutenção. Alguns acessos serão fechados durante a passagem de blocos nos parques Augusta, Povo e Chácara do Jockey. A entrada no Parque Augusta deverá ser feita pelo portão da Rua Caio Prado. O fechamento do espaço poderá ser antecipado, dependendo da movimentação no entorno. No Parque do Povo, os portões 2 e 3 ficarão fechados nos dias 18, 19, 20, 21, 25 e 26, das 8h às 22h. A entrada na área verde poderá ser realizada pelo portão 1 e pelo portão de acesso à ciclovia do Parque Bruno Covas. O Planetário do Carmo terá programação especial durante os dias de folia. O Ibirapuera ficará disponível para os paulistanos, mas os portões 9 e 10 estarão fechados para carros e pedestres. O estacionamento poderá ser acessado pelos portões 3 e 7. O Planetário do Ibirapuera também ficará com as portas abertas aos visitantes, com sessões nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Serviços bancários

Os bancos não funcionarão entre segunda-feira e o meio-dia de quarta-feira. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforçou que as áreas de autoatendimento estarão disponíveis, assim como os canais digitais e remotos (internet e mobile banking).