Léo Santana agita Salvador com o hit do Carnaval no segundo dia de folia na Bahia

Música “Zona de Perigo” levantou o público; hit ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil no início do mês

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Léo Santa durante sua apresentação no Carnaval de Salvador nesta setxa-feira



Léo Santana agitou o Carnaval de Salvador nesta sexta-feira, 17. O cantor se apresentou no circuito Barra-Ondina, na capital baiana. No repertório, a música “Zona de Perigo” agitou os foliões. O sucesso foi tanto, que o hit foi repetido diversas pelo cantor. A música ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil no início do mês e tem tudo para ser o hit do Carnaval deste ano. Léo Santana estava trajado de roupa branca e asas prateadas em alusão ao Baile da Santinha, evento no qual ele comanda e acontece em todo o país. O tema do bloco é o Baile da Santinha Elétrico. O segundo dia foi de ruas mais cheias e de muito calor. Os termômetros ficaram bem perto dos 30º graus. O calor, porém, não fez o animado público deixar a festa.

Quem também promete levantar o público presente nas festividades é a cantora Anitta. O look escolhido foi em m homenagem à Joana d’Arc. Ele é todo prateado e deixa todo o corpo da cantora à mostra. A peça também traz elementos que remetem às armaduras utilizadas por Joana d’Arc durante as batalhas.