Atriz diz que foi ameaçada após piada com coach que viralizou com ‘vídeo do Campari’

Livia La Gatto publicou prints de mensagens enviadas por Thiago Schutz nas redes sociais

Reprodução/Instagram @livialagatto e @manualredpill Livia fez publicação ironizando Schutz em seu perfil no Instagram



A atriz Livia La Gatto registrou um boletim de ocorrência (B.O.) em São Paulo depois de ter recebido ameaça de morte pelo influenciador Thiago Schutz. O conteúdo foi recebido através de mensagens privadas em redes sociais e divulgado pela atriz. O motivo das ameaças seria um vídeo em que Livia satiriza os discursos de homens que proliferam discurso de ódio contra mulheres, ironizando Schutz sem citá-lo nominalmente, mas com uma clara referência sobre um vídeo do coach que viralizou. Depois da repercussão do vídeo, a atriz foi alvo de ameaça. “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. você escolhe”, dizia a mensagem recebida por Livia e enviada por Schutz. O influenciador também fez 10 ligações através do Instagram.

O campari man é da turma da bala. Vcs acham que a @LiviaLaGatto deve se preocupar? O cara pediu na rede dele o telefone dela 👀 pic.twitter.com/UngTuJ2A2w — Lorena Rodrigues (@_mulher_aranha_) February 25, 2023

Schutz viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo no qual diz ter recusado tomar cerveja com uma mulher por já estar bebendo Campari. Na ocasião, ele disse que a oferta é um teste feito pelas mulheres para averiguar o quanto ele se manteria autêntico. Ele também administra uma página no Instagram chamada “Manual Red Pill”, conceito inspirado nos filmes da franquia Matrix que valoriza a masculinidade. Atualmente o perfil tem mais de 330 mil seguidores. A reportagem entrou em contato com a página, mas, até o momento, não obteve retorno.