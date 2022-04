Aumento de 22% nos preços das corridas de táxi surpreende passageiros

Usuários dos transportes privados reclamaram do reajuste cedido a categoria após anos de reivindicações; valor da quilometragem percorrida será de R$ 4,00

Imagem: Flickr/Diego Torres Silvestre Preços nos táxis na cidade de São Paulo sofreram um reajuste no último sábado, 2



Após anos de reivindicações, o preço do táxi de todas as categorias (comum, rádio táxi, táxi preto e especial) em São Paulo sofreram um reajuste. No total, a bandeirada, ou seja, o valor inicial da corrida será de R$ 5,50. A tarifa cobrada por quilômetro percorrido sairá de R$ 2,75 para R$ 4,00 e a tarifa horária, momento em que o carro encontra-se parado ou circulando com uma velocidade abaixo de 15 km/h, foi de R$ 33,00 para R$ 49,00. Nas redes sociais, os usuários de táxi reclamaram do aumento nos preços cobrados pelos serviços prestados.

O publicitário Paulo Henrique Dantas, morador da Lapa, conversou com a equipe de reportagem da Jovem Pan e disse que tomou “um susto” ao se deparar com os novos valores e que não sabia que haveria um aumento. “Sempre vou de casa até o escritório, na Bela Vista, e pago uns R$ 40, mas hoje deu R$ 52”, revelou. Caio Senra (@caiosenra) publicou em seu Twitter no último domingo, 2, que os taxistas estavam “loucos” por apoiar o reajuste. “As ultimas vezes que peguei taxi, [antes do aumento] já achei caríssimo”, afirmou. Já Bruna Kalil (@brunakalil) explicou que um costumava realizar o mesmo trajeto da Rodoviária do Tietê até sua casa e o valor beirava os R$ 42. “O motorista me avisou que agora tem um reajuste e a corrida, na verdade, seria de R$ 63. Logo agora que estava voltando a andar de táxi, me inventam esse aumento”, alegou.

A prefeitura paulistana afirmou, em nota, que nos últimos sete anos, “a inflação acumulada, medida pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo] foi de 53,09%. Os novos valores fixados, portanto, estão abaixo da inflação acumulada no período”, isso porque o reajuste dado à categoria foi de 22% e os táxis deverão apresentar aos passageiros duas tabelas com as alterações nos preços até que todos os taxímetros estejam adequados à nova precificação.