Casos de hepatite A aumentam 90% em São Paulo

Governo paulista implementou um painel de monitoramento que abrange também outras doenças transmitidas por água e alimentos

O Estado de São Paulo reportou 974 casos de hepatite A entre 1º de janeiro e 8 de julho de 2025, representando um aumento significativo de 90% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 498 casos. A principal causa da infecção foi a ingestão de água ou alimentos contaminados, com infecções sexualmente transmissíveis também contribuindo para o aumento. Diante desse cenário alarmante, o governo paulista implementou um painel de monitoramento que abrange não apenas a hepatite A, mas também outras doenças transmitidas por água e alimentos.

Essa nova ferramenta possibilita o acompanhamento em tempo real dos casos e da taxa de incidência, facilitando a resposta das autoridades de saúde. Além dos casos de hepatite A, até abril de 2025, foram confirmadas 560 notificações de hepatite B e 641 de hepatite C. Essas hepatites virais podem levar a sérias complicações no fígado, incluindo cirrose e câncer, o que torna a vigilância e o tratamento essenciais.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enfatiza a relevância da vacinação, que é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra hepatites A e B. Em 2025, a cobertura vacinal para hepatite B em crianças com até um mês de vida alcançou 94,19%, um aumento em relação aos índices de 2022.

As formas de transmissão das hepatites variam conforme o tipo. A hepatite A é transmitida por alimentos e água contaminados, enquanto a hepatite B se espalha por relações sexuais desprotegidas, de mãe para filho e pelo uso compartilhado de objetos cortantes. A hepatite C, por sua vez, é transmitida pelo contato com sangue contaminado, e não existe vacina para essa forma.

Além das hepatites, o painel de monitoramento também registrou um caso de febre tifóide e 25 suspeitas em 2025. Embora não tenham sido confirmados casos de poliomielite, 21 situações suspeitas foram analisadas e descartadas, demonstrando a vigilância contínua das autoridades de saúde.

