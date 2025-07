Casos de hepatite A no Brasil aumentam 54,5% em 2024

Infecção, causada por um vírus transmitido principalmente por via oral-fecal, tem afetado principalmente adultos, com 69% dos casos ocorrendo em homens

O Ministério da Saúde divulgou recentemente um levantamento alarmante que revela um aumento significativo nos casos de hepatite A no Brasil. De acordo com os dados apresentados, houve um crescimento de 54% nos diagnósticos da doença entre 2023 e 2024. Em 2024, foram registrados 1,7 casos a cada 100.000 habitantes, em comparação com 1,1 casos em 2023. Desde o ano 2000, mais de 174.000 casos de hepatite A foram registrados no país. A infecção, causada por um vírus transmitido principalmente por via oral-fecal, tem afetado principalmente adultos, com 69% dos casos ocorrendo em homens. Em contrapartida, a incidência da doença em crianças caiu 99,9% nos últimos anos. O Ministério da Saúde observa uma mudança no perfil de contaminação, atribuindo o aumento de casos entre adultos à falta de uso de preservativos durante relações sexuais. Em resposta a essa situação, o ministério está promovendo a campanha “Um Teste Pode Mudar Tudo”, que visa incentivar a testagem e o diagnóstico precoce, especialmente para hepatites B e C.

Nos últimos dez anos, o Brasil conseguiu reduzir em 50% os óbitos por hepatite B e em 60% por hepatite C, aproximando-se das metas da Organização Mundial da Saúde, que prevê uma redução de 65% nas mortes por essas doenças até 2030. A campanha, lançada durante o mês de conscientização “Julho Amarelo”, destaca a importância da testagem precoce e do tratamento imediato para controlar a disseminação das hepatites virais. O Ministério da Saúde enfatiza a necessidade de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento, visando reduzir ainda mais a incidência e mortalidade associadas a essas doenças.