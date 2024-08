Autor do ataque a creche em Blumenau é condenado a 220 anos de prisão

Crime aconteceu em 5 de abril de 2023; vítimas eram crianças entre 4 e 7 anos

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO O réu se entregou à polícia logo após o ataque



Mais de um ano após o trágico ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, que resultou na morte de quatro crianças, o autor do crime foi sentenciado a 220 anos de prisão em regime fechado. A decisão foi recebida com alívio pelo CEI Cantinho Bom Pastor, que declarou que “a justiça foi feita” em relação ao caso. O julgamento, que se estendeu por 11 horas no Tribunal do Júri, resultou na condenação do réu por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As circunstâncias que agravaram os crimes incluem motivos torpes, o uso de meio cruel e a natureza das vítimas, todas menores de 14 anos. O réu, que se entregou à polícia logo após o ataque, não terá a possibilidade de recorrer em liberdade.

O ataque ocorreu em 5 de abril de 2023, quando o homem, armado com uma machadinha, invadiu a creche e cometeu os assassinatos. Além das quatro crianças que perderam a vida, outras cinco ficaram feridas durante o ataque. O autor já possuía um histórico criminal, com registros por lesões corporais e posse de drogas, o que contribuiu para a gravidade da sua condenação. A sentença representa um marco importante na busca por justiça para as famílias das vítimas e para a comunidade local, que ainda se recupera do impacto emocional causado pela tragédia.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA