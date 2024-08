Nova onda de calor chega ao Brasil a partir desta segunda

População deve ter cuidados adicionais com a hidratação e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Reprodução/ Jovem Pan A partir de segunda-feira (2), uma onda de calor se instalará, com temperaturas elevadas até metade de setembro



A previsão do tempo para São Paulo foi atualizada na manhã desta sexta-feira (30) pela Livian Weber da Jovem Pan, indicando um aumento significativo na temperatura máxima, que agora deve atingir 30 °C. E continuará subindo ao longo do final de semana, chegando a 32 °C no domingo. A partir de segunda-feira (2), uma onda de calor se instalará, com temperaturas elevadas até metade de setembro, sem previsão de chuva devido a um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias. O bloqueio atmosférico está se formando no interior do Brasil, afetando diversas regiões. A ausência de chuva e a elevação das temperaturas caracterizam um veranico, com temperaturas até 7 °C acima da média esperada para esta época do ano em áreas como o interior de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte do Paraná. Regiões do norte do país, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal também devem registrar temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média a partir de segunda-feira até pelo menos o dia 12 de setembro.

A situação é preocupante, especialmente no sul do Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo, onde a seca e as queimadas colocam essas áreas em condição de emergência. A população deve ter cuidados adicionais com a hidratação e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, já que a umidade relativa do ar pode cair para menos de 12%. No Rio de Janeiro e Brasília, o sol também brilha forte, com temperaturas máximas de 30 °C e 28 °C, respectivamente, e sem previsão de chuva.

