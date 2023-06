Autor do ataque à escola no Paraná é encontrado morto em prisão de Londrina

Causa da morte do assassino de 21 anos ainda não foi confirmada pelas autoridades

Reprodução/ Google Street Views Aluno invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody e atirou contra dois estudantes na última segunda-feira, 19



O ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody que matou dois estudantes a tiros na última segunda-feira, 19, foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina nesta quarta-feira, 21, como informou a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). A causa da morte do assassino de 21 anos ainda não foi confirmada pelas autoridades até a publicação deste texto. Ele foi o autor do ataque que matou Karoline Verri Alves, de 17 anos e Luan Augusto, de 16 anos, que faleceu no dia seguinte ao ataque. Os dois eram namorados e foram baleados na cabeça. Preso logo após o ataque, ele disse que iria buscar documentos dentro da escola e iniciou disparos contra os estudantes, de acordo com a Polícia Militar. Segundo a Sesp, o autor do ataque era esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. De acordo com as investigações, o atirador alegou ter sido vítima de bullying enquanto era aluno da escola, teria comprado a arma há cerca de um mês e meio e estudado pela internet como fazer atentados desde 2014.