Morre segunda vítima de ataque a escola estadual no interior do Paraná

Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo atentado foi um ex-aluno de 21 anos da instituição pública, que teria invadido a unidade de educação e efetuado diversos disparos

Reprodução/Jovem Pan News Estudantes Luan Augusto e Caroline Alves foram vítimas do ataque a escola em Cambé, no Paraná



O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que levou dois tiros na cabeça durante um ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, na cidade de Cambé, no norte do Paraná, morreu na madrugada desta terça-feira, 20. Ele foi socorrido ao Hospital Universitário de Londrina logo após o episódio, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 19. A namorada de Luan, Caroline Alves, também foi atingida pelos disparos e morreu na escola. O sepultamento do casal ocorre nesta terça, a partir das 17 horas, no Cemitério Municipal de Cambé. Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo ataque foi um ex-aluno de 21 anos da instituição pública, que teria invadido a unidade de educação e efetuado diversos disparos. O suspeito foi preso após o ataque.

O governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em razão do ataque. O governador Ratinho Júnior também determinou que a Secretaria de Segurança Pública vá até Cambé para atuar no caso. Nas redes sociais, o senador Sergio Moro (União-PR) lamentou o ocorrido, dizendo que as vítimas “devem ser lembradas”, enquanto os agressores devem ser “punidos e esquecidos”. “É com muita tristeza que hoje nós assistimos mais um ataque contra uma escola no Brasil, agora em Cambé no Paraná”, escreveu o deputado federal André Janones (Avante-MG) no Twitter, onde também afirmou ser “inaceitável” conviver com tamanha violência.