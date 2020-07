Auxílio emergencial: Caixa suspendeu ‘centenas de milhares’ de contas por suspeita de fraude

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, beneficiários que tiveram a conta poupança digital bloqueada devem ir até uma agência com um comprovante de identidade

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Auxílio emergencial tem ajudado brasileiros a enfrentar a crise provocada pela Covid-19



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (21) que o banco suspendeu “centenas de milhares” de contas poupança digital, movimentadas por meio do aplicativo Caixa Tem e usadas para depósito do auxílio emergencial do governo, por suspeita de fraude.

“Suspendemos centenas de milhares de conta, sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio. Todos os bloqueios feitos foram por suspeita de fraude”, disse Guimarães em entrevista ao portal Infomoney. Segundo ele, os brasileiros que tiveram as contas bloqueadas devem ir até uma das agências da Caixa e comprovar sua identidade. “Quando a pessoa vai até a agência e comprova a identidade, nós liberamos a conta rapidamente”, disse.

Guimarães explicou que origem da fraude se deu no cadastramento do Auxílio Emergencial. Segundo ele, a Caixa permitiu que um único número de celular pudesse abrir mais de uma conta, o que classificou como o “o cerne da fraude” e “brechas na segurança”. “A grande maioria foi utilizada por hackers e algumas pessoas honestas foram penalizadas”, disse o executivo. Guimarães também explicou que os responsáveis por esse fraude “já foram identificados e serão penalizados”. O banco, no entanto, não forneceu o número exato de contas suspensas, mas o executivo afirma que, entre os aprovados, cerca de 5% delas tiveram suas contas bloqueadas.