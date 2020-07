Caixa paga 4ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Ao todo, serão 19,2 milhões de pessoas do programa que são beneficiadas com os recursos destinados pelo governo federal

A quarta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga aos integrantes do Bolsa Família a partir de desta segunda-feira (20). Ao todo, serão 19,2 milhões de pessoas do programa de transferência de renda que são beneficiadas com o recurso destinado pelo governo federal para ajudar os mais vulneráveis a enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19. As parcelas são de R$ 600 ou R$ 1.200, sendo o maior valor destinado para mães solteiras. A transferência dos recursos segue o calendário do Bolsa Família, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Nesta segunda, o pagamento é para beneficiários com NIS final 1. Na terça-feira, será a vez do NIS final 2 e assim por diante, exceto final de semana, até o NIS final 0 no dia 31 deste mês.

Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos do auxílio emergencial chegaram a 65,2 milhões de pessoas, no total de R$ 121,1 bilhões. Além dos integrantes do Bolsa Família, são elegíveis a receber o Auxílio Emergencial 10,5 milhões de pessoas do grupo do Cadastro Único e outras 35,7 milhões do grupo de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e contribuintes individuais do INSS que solicitaram o benefício via site ou aplicativo da Caixa.

*Com informações da Agência Brasil